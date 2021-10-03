Считаю важными усилия по укреплению взаимовыгодного сотрудничества РА- ФРГ. Президент РА поздравил Президента Германии

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю национального праздника - Дня германского единства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании президента, в частности, говорится:

«Германия внесла значительный вклад в сохранение демократии и общечеловеческих ценностей, а также в преодолении проблем, стоящих перед человечеством. В этой связи я высоко ценю поддержку Германией дальнейшего развития и демократизации нашей страны. Особое значение придаю усилиям, направленным на укрепление сложившегося между Арменией и Германией взаимовыгодного сотрудничества».