COVID-19: в Армении зарегистрировано 907 новых случаев, 669 человек выздоровели, 18 — скончались

По состоянию на 11:00 часов 3 октября, в Армении всего подтверждено 264 690 случаев заболевания коронавирусом, из них 244 010 человек вылечены, а 5 372 умерли. 14094 пациента в настоящее время проходят курс лечения от коронавирусной болезни. Всего было проведено 1 747 530 тестов.

Как сообщили Арменпресс в министерстве Министерстве здравоохранения Республики Армения, 2 октября было проведено 13 804 теста, по результатам которых подтверждено 907 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 669 случаев выздоровления и 18 новых случаев смерти.

Согласно источнику, накануне было зарегистрировано два случая смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1214.