В армяно-германских отношениях отмечен существенный прогресс. Пашинян поздравил Меркель с Национальным праздником
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель по случаю Национального праздника ФРГ.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:
“Ваше Превосходительство,
От имени Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Германии по случаю Национального праздника.
31 год назад этот день стал поворотным в истории. Народ Германии осуществил свое неотъемлемое право на самоопределение и мирным путем достиг воссоединения.
Будучи страной со стабильной демократической системой, Германия остается важным и надежным членом международного сообщества.
Мы высоко ценим последовательное развитие и углубление отношений с Германией в двустороннем и многостороннем форматах в политической, экономической, образовательной, культурной, межпарламентской, децентрализованной и ряде других областей.
Рад констатировать, что за последние годы достигнут значительный прогресс в этом направлении.
Надеюсь, что мы и впредь будем укреплять дружественные армяно-германские связи.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Германии - благополучия”.
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