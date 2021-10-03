В  армяно-германских отношениях  отмечен существенный прогресс. Пашинян поздравил Меркель с Национальным праздником

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель по случаю Национального праздника ФРГ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

От имени Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Германии по случаю Национального праздника.

31 год назад этот день стал поворотным в истории. Народ Германии осуществил свое неотъемлемое право на самоопределение и мирным путем достиг воссоединения.

Будучи страной со стабильной демократической системой, Германия остается важным и надежным членом международного сообщества.

Мы высоко ценим последовательное развитие и углубление отношений с Германией в двустороннем и многостороннем форматах в политической, экономической, образовательной, культурной, межпарламентской, децентрализованной и ряде других областей.

Рад констатировать, что за последние годы достигнут значительный прогресс в этом направлении.

Надеюсь, что мы и впредь будем укреплять дружественные армяно-германские связи.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Германии - благополучия”.