Партия «Альянс» избрала новоеруководство․ Тигран Арзаканцян и Тигран Уриханян объединяются

На очередном 9-м съезде партии «Альянс»избраноновое руководство.

Как передает Арменпресс, Акоп Акопян выдвинут на должность главы Правления, Тигран Арзаканцян - на должностьпредседателя Высшего совета, Тигран Уриханян - на должность председателя партии«Альянс».

«Я был и останусь в оппозиции до тех пор, пока служу интересам гражданина Республики Армения. Я был и буду оппозиционером, пока не приду к власти в Армении. Обращаюсь к тем, кто говорит, что я встречался с тем или иным человеком. Да, у меня были встречи с Сержем Саргсяном, Робертом Кочаряном, Николом Пашиняном. Я буду встречаться со всеми желающими», - сказал действующий председатель партии.

Тигран Уриханян также подчеркнул, что те, кто обманывает, должны быть исключены из системы правления Республики Армения, потому что они не показывают результатов, как и те, кто погасил огонь очагах и душах около 5000 домов и заставляют смириться с этой реальностью.Он сказал, что они склоняют свой партийный флаг перед всеми желающими, готовы преклонить колени, обратиться ко всем тем коллегам, которые считают, что в Армении необходимо сформировать правительство и оппозицию, которая служит народу.

Тигран Арзаканцян заявил, что как гражданин-патриот, как почетный гражданин Гавара готов служить стране.

«Мы хотим построить безопасную страну, иметь богатую, развитую и современную Родину. Сегодня мы встретились с руководством партии«Альянс» и поняли, что наши взгляды совпадают, и мы готовы пройти весь путь вместе, чтобы вывести Армению из этих потрясений», - сказал он.

Председателем Высшего совета партии «Альянс» единогласно избран Тигран Арзаканцян, главой правления - Акоп Акопян.

Председателем партии был избран Тигран Уриханян, который во время голосования голосовал против себя. Ныне он - действующий президент.

В ходе съезда было решено изменить устав, а также название - прогрессивно-центристскую партию «Альянс» на Демократическо-центристскую партию «Альянс».