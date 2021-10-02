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Елизавета II открыла новую сессию шотландского парламента

Елизавета II открыла новую сессию шотландского парламента

Британская королева Елизавета II открыла в субботу новую, шестую по счету, сессию шотландского парламента, пожелав региональным депутатам плодотворной совместной работы, несмотря на существующие разногласия. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"Хотя у вас есть разные точки зрения, я верю, что вы продолжите работать вместе", - заявила королева. 

В своем выступлении онаговорила и о пандемии Covid-19.

"Члены шотландского парламента, в этот момент, когда мы все выходим из сложных и неопределенных времен, события наподобие этого являются возможностью для надежды и оптимизма, а открытие новой сессии парламента, как эта, вызывает чувство обновления", - сказала глава государства.


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