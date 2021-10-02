Елизавета II открыла новую сессию шотландского парламента

Британская королева Елизавета II открыла в субботу новую, шестую по счету, сессию шотландского парламента, пожелав региональным депутатам плодотворной совместной работы, несмотря на существующие разногласия.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"Хотя у вас есть разные точки зрения, я верю, что вы продолжите работать вместе", - заявила королева.

В своем выступлении онаговорила и о пандемии Covid-19.

"Члены шотландского парламента, в этот момент, когда мы все выходим из сложных и неопределенных времен, события наподобие этого являются возможностью для надежды и оптимизма, а открытие новой сессии парламента, как эта, вызывает чувство обновления", - сказала глава государства.