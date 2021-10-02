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Алиев обещал дать адекватный ответ, если Армения передаст карты минных полей

Алиев обещал дать адекватный ответ, если Армения передаст карты минных полей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если Армения передаст азербайджанской стороне карты минных полей в Нагорном Карабахе, ответ Баку будет адекватным. 

Как  передает Арменпресс, об этом Алиев рассказал в интервью EFE.

«Если они (армянская сторона – ред.) сделают это, проявятдобрую волю, мы дадим адекватный ответ», - сказал Алиев. 

Он подчеркнул, что в прошлом году из-за отсутствия у них карт минных полей было ранено или убито 150 азербайджанских военнослужащих или мирных жителей. 

Алиев также заявил, что готов к встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Я готов, и я уже высказал свою позицию. Если армянская сторона готова, готови я. В начале этого года мы уже провели одну встречу в трехстороннем формате —по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к переговорам с Пашиняном, когда будет готовон», - сказал Алиев


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