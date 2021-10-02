Дутерте уходит из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что уходит из политики.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщениям СМИ, этот неожиданный шаг привел к предположениям, что он прокладывает путь своей дочери.

«Сегодня я объявляю о своем уходе из политики», - сказал Дутерте.

Ожидается, что Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента. Он не имеет права снова баллотироваться в президенты, так как Конституция устанавливает ограничение на срок пребывания в президенте 6 лет.