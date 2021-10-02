Замначальника Генштаба ВС РА арестованпо делу о злоупотреблениях при поставке боеприпасов

В Следственном управлении Службы национальной безопасности Республики Армения в рамках расследуемого уголовного дела о злоупотреблениях при поставкебоеприпасов для нужд Вооруженных Сил РА, а также хищение в особо крупных размерах задержан занимающий пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения С.Г.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из Службы национальной безопасности Республики Армения, уточняя, что в тот же день последний привлечен в качестве обвиняемого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем серьезные финансовые последствия,и в суд подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения.

Служба национальной безопасности РА сообщает также, что по уголовному делу проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия —с целью индивидуализации действий других должностных лиц, причастных к преступному механизму, и возбуждения против них уголовного преследования.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.