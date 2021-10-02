В Тбилиси арестован владелец квартиры, в которой скрывался Саакашвили

В Грузии арестован хозяин тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент Михаил Саакашвили.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Служба безопасности Грузии.

Саакашвили арестован в Тбилиси и отправлен в тюрьму в Рустави.

«МВД Грузии ведет расследование по делу о незаконном пересечении границы страны. Полиция Тбилиси арестовала мужчину 1958 года рождения, в доме которого скрывался Саакашвили», - заявили в Службе национальной безопасностиГрузии.

В СНБ сообщили также, что этому лицу инкриминируется обвинение согласно ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Грузии (сокрытие преступления), ему грозит штраф или домашний арест - до 2 лет, или такой же срок лишения свободы.