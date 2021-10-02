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Сборная Армении по футболу начала тренировочные сборы

Сборная Армении по футболу начала тренировочные сборы

Сборная Армении по футболу начинает тренировочный сбор и вечером 2 октября в Техническом центре ФФА / Академии футбола состоится первая тренировка. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении. 

Пока к команде присоединились только игроки Премьер-лиги Армении VBET.

Вратари

Давид Юрченко - «Алашкерт»

Анатолий Айвазов - «Урарту»

Станислав Бучнев - «Пюник»

Защитники

Жоао Жорди «Арарат»

Монрой - «Ноа»

Давид Тертерян - «Арарат-Армения»

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Грайр Мкоян - «Арарат»

Жирайр Маркарян - «Арарат»

Полузащитники

Эрик Варданян - «Пюник»

Артак Григорян - «Алашкерт»

Карен Мурадян - «Арарат-Армения»

 Артем Аванесян - «Арарат-Армения»

Алик Аракелян - «Арарат»

Нападающий

Александр Карапетян - «Ноа»

4 октября национальная команда отправится в Германию - во Франкфурт, где продолжит подготовку к предстоящим встречам.Здесь к команде присоединятся и другие игроки, приглашенные в сборную. Учитывая протяженность полета из Еревана в Рейкьявик, было решено начать сборы во Франкфурте, чтобы сократить дальность полета, а также более комфортно организовать приезд игроков, играющих в парке. 

А в Исландиюсборная отправится6 октября.

Сборную Армении сначала примет сборная Исландии в Рейкьявике, где  8 октября она сыграет в группе F отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, а через три дня наша сборная сыграет со сборной Румынии в Бухаресте.

 

 

 

 

 

 

 


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