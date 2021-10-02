Сборная Армении по футболу начала тренировочные сборы
Сборная Армении по футболу начинает тренировочный сбор и вечером 2 октября в Техническом центре ФФА / Академии футбола состоится первая тренировка.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.
Пока к команде присоединились только игроки Премьер-лиги Армении VBET.
Вратари
Давид Юрченко - «Алашкерт»
Анатолий Айвазов - «Урарту»
Станислав Бучнев - «Пюник»
Защитники
Жоао Жорди «Арарат»
Монрой - «Ноа»
Давид Тертерян - «Арарат-Армения»
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Грайр Мкоян - «Арарат»
Жирайр Маркарян - «Арарат»
Полузащитники
Эрик Варданян - «Пюник»
Артак Григорян - «Алашкерт»
Карен Мурадян - «Арарат-Армения»
Артем Аванесян - «Арарат-Армения»
Алик Аракелян - «Арарат»
Нападающий
Александр Карапетян - «Ноа»
4 октября национальная команда отправится в Германию - во Франкфурт, где продолжит подготовку к предстоящим встречам.Здесь к команде присоединятся и другие игроки, приглашенные в сборную. Учитывая протяженность полета из Еревана в Рейкьявик, было решено начать сборы во Франкфурте, чтобы сократить дальность полета, а также более комфортно организовать приезд игроков, играющих в парке.
А в Исландиюсборная отправится6 октября.
Сборную Армении сначала примет сборная Исландии в Рейкьявике, где 8 октября она сыграет в группе F отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, а через три дня наша сборная сыграет со сборной Румынии в Бухаресте.
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