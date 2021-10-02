У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 потрясло регион недалеко от Фиджи.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр находится на глубине 487 км.
Предупреждение о цунами не сообщалось.
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