В Катаре впервые в истории страны проводятся парламентские выборы

Впервые в истории Катара 2 октября начались выборы в Меджлис аш-Шура (Консультативный советс парламентскими функциями).

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, голосование пройдет в 30 округах страны.

На 30 мест в Консультативном совете баллотируются 284 кандидата, 10% из которых - женщины. Результаты выборов будут объявлены по окончании голосования, в 18:00 по местному времени, сразу после подсчета голосов.

Срок полномочий депутатов - 4 года. Кандидатами в депутаты смогли стать коренные жители Катара (чьи предки проживали в стране до 1930 года) старше 30 лет, хорошо владеющие арабским языком, которые не были осуждены, в том числе за преступления, связанные с аморальным поведением.

Право голоса имеет лицо старше 18 лет, не имеющее судимости.