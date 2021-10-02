Время в Ереване: 11:07:36,   2 Октябрь

Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило 700 тысяч человек

Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило 700 тысяч человек

Количество смертей от коронавируса в США превысило 700 тысяч. 

Как  передает Арменпресс, эти  данные опубликовал Институт Джона Хопкинса.

В настоящее время в США в целом зарегистрировано 43 миллиона 615 тысяч 149 случаев заражения коронавирусом, количество смертей - 700 тысяч 258. 

США - мировой лидер по коронавирусным инфекциям. За ними следуют Индия - 33 миллиона 766 тысяч 707 случаев и Бразилия -  21 миллион 445 тысяч 651 случай.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]