Власти Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота

Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на родину, чтобы совершить госпереворот, а также устроить беспорядки.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление", - сказал Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правящей партии, все процедуры в отношении Саакашвили будут вестись в соответствии с правовыми нормами.