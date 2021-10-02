Цены на цветные металлы - 01-10-21

ЛОНДОН, 2 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.49% и составила 2881.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.89% и составила 9101.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.82% и составила 2126.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.14% и составила 18100.00 долларов США, цена на олово снизилась на 3.68% и составила 34000.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.59% и составила 3008.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 53380.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.