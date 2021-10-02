Борцы вольного стиля начинают борьбу на ЧМ

Сборная Республики Армения по вольной борьбе начинает борьбу на Чемпионате мира.

Как передает Арменпресс, на чемпионате мира, который стартует в столице Норвегии Осло, Арсен Арутюнян (61 кг) первым выйдет на борьбу. Последний начнет борьбу с 1/8 финала. Его первый соперник - Адлан Аскаров из Казахстана.

3 октября на поединок выйдут Вазген Теванян, Арман Авагян и Арман Андриасян.

В весовой категории в квалификационном раунде 65 кг Теванян встретится с Георгом Рамом из Великобритании. Соперник Андриасяна в весовой категории 70 кг по 1/8 финала пока неизвестен. Авагян встретится с Рустамом Русиев из Украины в весовой категории 79 кг.