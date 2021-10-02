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Борцы вольного стиля начинают борьбу на ЧМ

Борцы вольного стиля начинают борьбу на ЧМ

Сборная Республики Армения по вольной борьбе начинает борьбу на Чемпионате мира.

Как  передает Арменпресс, на чемпионате мира, который стартует в столице  Норвегии Осло, Арсен Арутюнян (61 кг) первым выйдет на борьбу. Последний начнет борьбу с 1/8 финала. Его первый соперник - Адлан Аскаров из Казахстана.

3 октября на поединок выйдут Вазген Теванян, Арман Авагян и Арман Андриасян.

В весовой категории в квалификационном раунде 65 кг Теванян встретится с Георгом Рамом из Великобритании. Соперник Андриасяна в весовой категории 70 кг по 1/8 финала пока неизвестен. Авагян встретится с Рустамом Русиев из Украины в весовой категории 79 кг.


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