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Армен Саргсян и Никол Пашинян обсудили вопросы преодоления вызовов

Армен Саргсян и Никол Пашинян обсудили вопросы преодоления вызовов

1 октября в резиденции президента республики Республики Армениясостоялась встреча президента Армена Саргсяна с премьер-министром Николом Пашиняном. 

Об этом Арменпресс сообщили   в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

Обсуждались вопросы, касающиеся преодоления внешних и внутренних вызовов, государственных приоритетов, а также программ, предусмотренных проектом государственного бюджета на 2022 год.

 


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