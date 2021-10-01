В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом

Два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом в американском штате Аризона. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на власти.

По данным телеканала, самолет и вертолет столкнулись в воздухе в пятницу утром по местному времени рядом с аэропортом Чэндлер. По данным властей, после столкновения вертолет потерпел крушение и загорелся, находившиеся в нем два человека скончались.

Власти пока не уточняют, что стало причиной столкновения.