В Грузии задержали Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и заключили под стражу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил премьер Ираклий Гарибашвили.

"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", — добавил глава правительства, не уточняя, где именно поймали экс-президента.

Гарибашвили подчеркнул, что силовики "провели процедуру задержания на высшем уровне".

По данным грузинского телеканала "Пирвели", Саакашвили находится в Руставской тюрьме под Тбилиси.

После того, как было объявлено о задержании политика, в его аккаунте в Facebook появилась публикация, в которой он спрогнозировал подобное развитие событий.

"С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси. Но хочу сказать, ничего не бойтесь, идите завтра на выборы. Отдайте свой голос, и третьего числа все вместе будем праздновать победу. Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было. Я ничего не боюсь и призываю вас не бояться", — написал Саакашвили.

Ранее он уже заявлял, что собирается вернуться в Грузию перед местными выборами в начале октября.

Утром в пятницу Саакашвили опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми. Однако в МВД Грузии опровергли эти заявления, подчеркнув, что политик не пересекал границу. В ведомстве напомнили, что экс-президент объявлен в розыск, и как только он окажется на территории страны, его моментально задержат.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести.

Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.

Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.

В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.