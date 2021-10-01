Глава МИД Армении высоко оценил позицию Чехии в вопросе урегулирования нагорно- карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 октября встретился с находящимся с рабочим визитом в Армении министром иностранных дел Чехии Якубом Кулханеком. Сначала состоялась беседа тет-а-тет, затем встреча продолжилась в расширенном составе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мирзоян выразил удовлетворение высоким уровнем политического диалога с Чешской Республикой и форматом консультаций между министерствами иностранных дел.

Арарат Мирзоян подчеркнул важность армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству как эффективной площадки для обсуждения практических вопросов и действий по полной реализации имеющегося потенциала в торгово-экономической сфере. В качестве перспективных направлений развития сотрудничества были выделены возобновляемая энергетика, финансово-банковский сектор, туризм, сельское хозяйство и здравоохранение. В этом контексте была подчеркнута важность проведения в этот же день армяно-чешского бизнес-форума в Ереване.

Стороны коснулись существующего с ООН, ОБСЕ, Советом Европы, а также в рамках формата Армения - Европейский союз сотрудничества. Арарат Мирзоян отметил, что Восточное партнерство является ключевым аспектом в отношениях Армения-ЕС, и необходимо приложить усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества, основанного на инклюзивности, равенстве и общих ценностях Восточного партнерства.

В контексте вопросов региональной стабильности и безопасности стороны обменялись мнениями о гуманитарной ситуации в Арцахе, сложившейся вследствие азербайджано-турецкой агрессии. Арарат Мирзоян обратил особое внимание на вопрос удержания армянских военнопленных, гражданских заложников в Азербайджане, подчеркнув необходимость их скорейшей и безоговорочной репатриации.

Министр иностранных дел Армении высоко оценил позицию Чехии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - поддержку формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Министр Мирзоян подтвердил готовность Армении возобновить полноценный процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе известных принципов и элементов.

В конце встречи Арарат Мирзоян и Якуб Кулханек выступили с совместным заявлением для представителей СМИ.