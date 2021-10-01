Армения заинтересована в углублении сотрудничества с Кипром: президент Саркисян поздравил Никоса Анастасиадиса
Президент Республики Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису по случаю национального праздника страны. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:
«В основе армяно-кипрских дружественных связей заложены тесные культурно-исторические контакты, взаимная симпатия, общие духовные ценности и единые интересы.
Армения очень заинтересована в углублении и расширении взаимовыгодного сотрудничества с Кипром во имя благополучия наших народов.
Вызовы уходящего года подтвердили важность многопрофильного и непрерывного диалога между нашими странами.
Уверен, что существующее эффективное стратегическое сотрудничество ещё более укрепится и получит новую энергию как в двусторонней плоскости, так и на многосторонних площадках.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кипра нерушимого мира и благополучия».
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