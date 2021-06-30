Предстоящие на 2 октября мероприятия
17:54, Октябрь 01, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:48 20-серийный триллер "Кровавая ставка" выйдет в эфир на телеканале «Армения премиум» в сети Ucom
- 19:12 Министр обороны Армении и посол Ирана обсудили региональные проблемы
- 18:58 Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с главой МИД Чехии
- 18:40 Президент Армении Армении Армен Саркисян принял министра иностранных дел Чехии
- 18:23 Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и РФ
- 18:17 Армения заинтересована в углублении сотрудничества с Кипром: президент Саркисян поздравил Никоса Анастасиадиса
- 18:09 Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Кипр
- 18:02 Обсуждены возможности армяно-японского сотрудничества в области обороны
- 18:01 В Британии предупредили об угрозе продовольственной безопасности
- 17:54 Предстоящие на 2 октября мероприятия
- 17:18 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-10-21
- 17:17 Азиатские индексы - 01-10-21
- 17:06 На Шри-Ланке ослабят COVID-ограничения, сохранив ночной комендантский час
- 16:40 Bloomberg: инфляция в еврозоне в сентябре показала рекордный рост за 13 лет
- 16:38 Платформа разрешения карабахского конфликта, стабильного и долгосрочного мира - МГ ОБСЕ: встреча Папикяна с Галагером
- 16:34 Это первый шаг к более широкому инвестиционному видению: правительство стало совладельцем ЗММК
- 16:20 Премьер-министр Армении направил поздравительное послание по случаю 72-й годовщины образования КНР
- 16:16 Тяжелоатлет Карен Авагян стал чемпионом Европы до 23 лет
- 16:16 "Вектор" готовит вакцины от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа
- 15:34 Армения высоко оценивает отношения с Китаем: Армен Саргсян посетил посольство Китая в Армении
- 15:31 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 751
- 15:04 Армения для Чехии - очень важный партнер: Якуб Кулганек
- 15:03 Российские и пакистанские военные провели учения на Кубани
- 14:35 Армения обеспечит чешских бизнесменов и инвесторов всеми условиями: Армяно-чешский бизнес-форум
- 14:21 Всемирная выставка Expo-2020 открылась в Дубае
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