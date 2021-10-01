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Азиатские индексы - 01-10-21

Азиатские индексы - 01-10-21

ТОКИО, 1 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.31% и составил 28771.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.16% и составил 1986.31 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3568.17 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 24575.64 пункта.


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