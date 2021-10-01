Bloomberg: инфляция в еврозоне в сентябре показала рекордный рост за 13 лет

Инфляция в еврозоне в сентябре, по опубликованным в пятницу предварительным данным Евростата, составила 3,4% в годовом выражении, увеличившись на 0,4% по сравнению с показателем за август. Как утверждает агентство Bloomberg, это самый высокий уровень инфляции в объединении с 2008 года.

Больше всего в сентябре цены выросли на энергоносители (на 17,4%; в августе - на 15,4%), за ними следуют промышленные товары (на 2,1%; в августе - на 2,6%), далее идут продукты, алкоголь и табак (на 2,1%; на 2%), а также услуги (на 1,7%, на 1,1%),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Наиболее высокий показатель инфляции в прошлом месяце был зафиксирован в Эстонии (6,4%), Литве (6,3%) и Словакии (5,1%), самый низкий - на Мальте (0,7%), в Португалии (1,3%), Греции и Финляндии (по 2,1%).

13 сентября член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила, что уровень инфляции в еврозоне в этом году продолжит расти, но в 2022 году может заметно снизиться.

9 сентября глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции сообщила, что актуальный прогноз по росту инфляции в объединении в 2021 году теперь составляет 2,2%, в 2022 - 1,7%, в 2023 - 1,5%. Кроме того, она отметила, что экономика еврозоны восстанавливается по мере вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.