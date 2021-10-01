Платформа разрешения карабахского конфликта, стабильного и долгосрочного мира - МГ ОБСЕ: встреча Папикяна с Галагером

1 октября вице-премьер РА Сурен Папикян принял посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джона Галагера.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат вице-премьера, уточняя, что Папикян выразил удовлетворение знакомством и встречей, отметив, что развитие армяно-британских отношений для Армении очень важно.

Он добавил, что в двусторонних отношениях есть много неиспользованных возможностей, необходимо совместными усилиями создавать новые повестки . Сурен Папикян выразил готовность правительства РА к развитию двустороннего сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной и научно-образовательной сферах.

Посол Великобритании Джон Галагер поблагодарил за прием, одновременно поздравив Сурена Папикяна со вступлением на должность вице премьера Республики Армения и пожелав ему плодотворной деятельности. Представляя результаты встреч с различными государственными и политическими кругами Армении, он подчеркнул, что Великобритания заинтересована в многостороннем сотрудничестве.

Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, таких как бизнес, туризм, новые технологии, проблемы изменения климата, эффективное управление и развитие институтов гражданского общества. Вице-премьер заверил, что Армения привержена политике реформ управления, развития демократических институтов и механизмов. По его словам, Армения нацелена на выполнение обязательств, принятых после революции 2018 года, решительно стремиться к членству в семье мировых демократий.

В ходе беседы Сурен Папикян выделил возможные направления армяно-британского сотрудничества в экономической сфере. В частности, была отмечена необходимость возобновления прямого авиасообщения между Ереваном и Лондоном в связи с необходимостью углубления двустороннего сотрудничества и развития делового сектора. Также были затронуты возможности сотрудничества, возобновляемого, в частности, в области производства солнечной энергии, совместного использования новых технологий в сферах науки и образования.

Касаясь ситуации в послевоенный период, заместитель премьер-министра подчеркнул необходимость многосторонних усилий по установлению стабильности и мира в регионе. Он высоко оценил позицию Великобритании, что платформой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта является Минская группа ОБСЕ, которая принесет прочный «прочный» мир.

Обсуждалась также безопасность и социально-экономическая ситуация в Сюнике. В этом контексте вице премьер представил приоритеты правительства Республики Армения по обновлению дорожной сети, развитию общин и улучшению социально-экономического положения населения, выразив уверенность в том, что в этом направлении до конца года ожидается значительный прогресс.