Премьер-министр Армении направил поздравительное послание по случаю 72-й годовщины образования КНР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю 72-й годовщины образования Китайской Народной Республики направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

«От имени армянского народа и от своего поздравляю дружественный китайский народ с 72-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Армяно-китайские дружественные отношения, основанные на традиционных тесных связях, взаимном уважении и доверии стабильно развивались и укреплялись с момента установления дипломатических отношений. Китай, как потенциальный игрок в международных отношениях, вносит свой вклад в повестку дня глобального развития и является одним из основных партнеров Армении.

С уверенностью можем сказать, что накануне 30-летия установления дипломатических отношений нам удалось вывести наше сотрудничество и в политическую, и в экономическую и в культурную сферу. Я полон надежды, что благодаря нашим совместным усилиям армяно-китайское сотрудничество будет углубляться и расширяться во благо наших народов.

Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья, дальнейших успехов, а дружественному народу Китая - процветания и мира», - говорится в послании премьера.

Премьер-министр Никол Пашинян поздравительное послание направил и председателю Государственного совета (премьер-министру) Китайской Народной Республики Ли Кэцяну.

«От всего сердца поздравляю Вас, правительство Китая с 72-й годовщиной образования Китайской Народной Республики.

Армения высоко ценит традиционные дружеские отношения с Китаем и взаимовыгодное сотрудничество. Наши страны объединяет положительный опыт совместной работы и взаимодействия на международных площадках. В недавней борьбе с COVID-19 Китай оказал помощь многим странам, включая и Армению, за что мы глубоко благодарны.

Следует с удовлетворением отметить, что даже несмотря на эпидемические ограничения, наблюдается значительный рост нашей двусторонней торговли, что свидетельствует о том, что армяно-китайские отношения имеют большой потенциал и для дальнейшего развития. Я полон надежды, что твердыми шагами мы сможем продвинуть наше сотрудничество во имя безопасного и надежного будущего наших народов.

Готов вместе с Вами прилагать постоянные усилия для того, чтобы армяно-китайские отношения поднять на качественно новый уровень, выйти на новые горизонты сотрудничества.

Ваше Превосходительство, в этот праздник, желаю Вам, Вашему народу, благополучия и успехов на пути к успеху», - говорится в послании премьера.