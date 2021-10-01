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Тяжелоатлет Карен Авагян стал чемпионом Европы до 23 лет

Тяжелоатлет Карен Авагян стал чемпионом Европы до 23 лет

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Карен Авагян стал чемпионом молодежного чемпионата Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в весовой категории 89 кг на чемпионате Европы до 23 лет, проходящем в Финляндии, в Рованиеме, Авагян поднял 165 кг за один подход, выиграл малое золото, затем толкнул 195 кг - вновь маленькая золотая медаль. Авагян, набрав 360 кг, стал чемпионом Европы среди молодежи.

Накануне чемпионкой Европы до 23 лет стала Лиана Гюрджян, показавшая в парном разряде результат в 213 кг.


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