Армения для Чехии - очень важный партнер: Якуб Кулганек

Армения - очень важный партнер для Чехии, отношения между двумя странами очень близкие и дружеские.

Как передает «Арменпресс», об этом в Ереване в совместном с министром иностранных дел РА Арарат Мирзояном заявлении заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«Я рад возможности возобновить диалог на высоком уровне между двумя странами. Надеюсь, что большой перерыв в наших отношениях в связи с пандемией закончился. Армения - очень важный партнер для Чехии. Между нами близкие и дружеские двусторонние отношения. Чешская Республика ценит прогресс, достигнутый в Армении с 2018 года в области демократии и борьбы с коррупцией», - сказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Внеочередные парламентские выборы 20 июня он назвал демократическими, отметив, что они дают возможность продолжить двусторонние отношения с Европой. По его словам, существует большой нереализованный потенциал для стимулирования экономических отношений между Арменией и Чехией.

Скоро в Ереване состоится 5-е заседание армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По словам Якуба Кулганека, встреча станет еще одним импульсом для экономического сотрудничества между двумя странами. «Мы ценим приверженность Армении Европейскому партнерству. Мы хотим еще раз подтвердить, что Армения не останется без внимания. Укрепление сотрудничества с ассоциированными странами не должно привести к ослаблению сотрудничества между Арменией и ЕС», - сказал министр.

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения придает большое значение постоянному развитию сотрудничества с Чехией, основанного на общих ценностях и демократических принципах.

В ходе встречи министры затронули повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества. Арарат Мирзоян заверил, что между Арменией и Чехией и министерствами иностранных дел существует формат диалога и политических консультаций. «Мы с министром выразили обоюдную готовность предпринять практические шаги для полного использования имеющегося потенциала в торгово-экономической сфере. Мы видим широкие возможности и для сотрудничества в сферах высоких технологий, возобновляемых источников энергии, управления водными ресурсами, сельского хозяйства, туризма и здравоохранения», - сказал Мирзоян.

Министры иностранных дел Армении и Чехии также обменялись мнениями о сотрудничестве Армения-ЕС, повестке дня партнерства, всестороннем сотрудничестве в рамках Восточного партнерства и эффективном выполнении Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. «Восточное партнерство - прочная платформа для стран, разделяющих общие ценности. Мы готовы приложить усилия для развития и усиления этого формата», - сказал Арарат Мирзоян.

Министры иностранных дел также коснулись сотрудничества своих стран на различных международных аренах, используя формат парламентской дипломатии для расширения диалога между двумя странами.