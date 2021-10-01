Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд

Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1 тыс. куб. м. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг €100 за МВт*ч или $1199,44 за 1 тыс. куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

Одной из причин такого резкого роста могло стать падение прокачки газа по газопроводу Ямал-Европа почти в три раза этим утром, которое к настоящему моменту ускорилось в 4,3 раза, до около 0,5 млн куб. м в час (2,2 млн куб. м в час накануне). Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что накануне не были выкуплены мощности по контрактам "на день вперед" на 1 октября по поставкам газа по Ямал - Европа.

Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м, а затем и $1100.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.