Оставленное оружие США в Афганистане оценили в 85 миллиардов долларов

Количество оружия, оставленного американцами в Афганистане, общая стоимость которого может оцениваться в 85 миллиардов долларов, ужасает, заявил в эфире телеканала "Звезда" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов – она просто ужасает… Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолёты, больше сотни вертолётов – вооружили до зубов", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста в эфире телеканала "Звезда".

Говоря о поспешном бегстве американской армии из Афганистана, Шугаев отметил, что хуже сценарий "придумать было тяжело", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В начале августа талибы (движение признано террористической организацией, запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.