Выпущена памятная монета, посвященная 30-летию Содружества Независимых Государств

Центральный банк Армении с 1 октября 2021 года вводит в обращение серебряную памятную монету «30-летие Содружества Независимых Государств».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЦБ Армении, предствляя технические критерии монеты.

Номинальная стоимость: 1 000 драм

Металл/проба: серебро 9 250

Вес: 33,6 г

Диаметр: 38,61 мм

Качество: пруф

Гурт: зубчатый

Количество выпуска: 500 шт.

Дата выпуска: 2021

На лицевой стороне монеты герб Армении, гроздь виноград с виноградинами, символизирующими количество государств-членов СНГ и армянский орнамент. На реверсе символ СНГ.

Авторы эскизов: Эдуард Кургинян (аверс), Лусине Лалаян (реверс).

Монета отчеканена на Монетном дворе Литвы.

Содружество независимых государств (СНГ) - межгосударственный союз, основанный в 1991 году. Соглашение о создании СНГ 8 декабря 1991 г. подписали лидеры Беларуси, России и Украины. Соглашение согласовало формирование СНГ на основе исторического единства народов и их связей с учетом намерения государств развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета.

В настоящее время членами СНГ являются 9 государств, основными направлениями их совместной деятельности являются экономическая интеграция, отраслевое сотрудничество между гуманитарными, политическими, правовыми органами и органами безопасности, формирование единой информационной платформы.

СНГ основано на принципах равноправия суверенитета государств-участников, служит укреплению дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества.

Уведомление:

Памятные монеты - это монеты, отчеканенные из драгоценных металлов, которые выпускаются, чтобы представить общественности национальные, международные, исторические, культурные и другие ценности страны, увековечить их в форме металла, а также удовлетворить спрос нумизматического рынка.

Как и любая монета, памятные монеты имеют номинал, который используется как средство платежа. Однако номинальная стоимость памятных монет намного ниже стоимости, которая складывается из стоимости драгоценного металла, из которого изготовлена памятная монета, и других производственных затрат. Низкая номинальная стоимость и высокая стоимость позволяют рассматривать этот вид денег не как платежное средство, используемое в обращении, а как предмет коллекционирования. Памятные монеты также имеют продажную цену, установленную Центральным банком Армении.

Памятные монеты выпускаются в очень ограниченном количестве и не перевыпускаются.

Нумизматы, коллекционеры и просто желающие могут приобрести памятные монеты РА в магазине Центрального банка Армении, который действует на территории банка, он открыт для всех желающих.