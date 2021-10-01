Левон Аронян в рейтинговой таблице ФИДЕ сохранил свою позицию, в ней еще два представителя Армении
10:44, 1 Октябрь, 2021
Гроссмейстер Левон Аронян, который все еще представляет Армению, сохранил свои позиции в рейтинге ФИДЕ.
Как сообщает «Арменпресс», Шахматная федерация ФИДЕ опубликовала рейтинг за октябрь. Левон Аронян в ней - пятый, как и в прошлом месяце. Лидирует действующий чемпион мира Магнус Карлсен.
Габриэль Саркисян занимает 68-е место, Грант Мелкумян - 96-е.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен