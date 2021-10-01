Председателем жюри XVIII Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» будет Корнель Мундруцо, венгерский театральный режиссер, кинорежиссер, лауреат десятков престижных кинофестивалей - в Каннах, Локарно и др.

Он наиболее известен по фильмам «Женские частицы», «Белый бог», «Спутник Юпитера» и другим фильмам. «В составе жюри конкурса полнометражных фильмов продюсер Франсуа д'Артемар, директор Краковского международного кинофестиваля Кшиштоф Герат, кинокритик Лариса Майлюкова, композитор Роберт Амирханян», - сообщили «Арменпресс» из офиса «Золотого абрикоса».

В жюри конкурса короткометражных региональных фильмов актриса Романна Лобач, автор плакатов этого года «Золотого абрикоса», художник Ваграм Муратян и директор фестиваля Филипп Жалалдон.

В жюри FIPRESCI кинокритики Александр Мелян, Доминик Шмид и Майкс Наафс.