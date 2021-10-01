В Информационной системе Первопрестола новый директор

На должность директора Информационной системы Первопрестола назначен священник Есаи Артенян, освобожденный от обязанностей в Араратской Патриаршей епархии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационная система Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Отец Ваграм Меликян, уже бывший директор Информационной системы Первопрестольного престола, сообщил на своей странице в Facebook, что после 20 лет службы 1 октября он перестанет быть директором и спикером Информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

«Я должен продолжить свое служение Святому Эчмиадзину при других обстоятельствах. Моя сыновья благодарность Патриарху всех армян за оказанное мне за эти годы доверие, за его терпение и настойчивость в нашей работе. Я выражаю благодарность всем руководителям СМИ, редакторам и журналистам, с которыми я прошел этот долгий путь, пытаясь сделать миссию Армянской церкви более доступной и понятной для нашего общества, популяризировать христианство», - написал он.

Отец Ваграм Меликян новому директору Информационной системы, преподобному отцу Есаи Артеняну пожелал доброго служения.