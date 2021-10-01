Байден продлил финансирование правительства США до 3 декабря включительно

Президент США Джо Байден подписал в четверг документ о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом.

Ранее инициативе была одобрена обеими палатами Конгресса США. Помимо финансирования правительства, в документе содержатся также положения о выделении дополнительных средств на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и на помощь беженцам из Афганистана.

30 сентября в США заканчивается 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год. В связи с этим инициатива о временном продлении финансирования правительства должна была быть утверждена до наступления пятницы (по времени Восточного побережья, 07:00 мск). В противном случае стране грозил новый "шатдаун" - приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок - 35 дней. Одобрение президентом этого документа позволяет избежать "шатдауна".