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 Католикос Всех Армян сделал новые назначения священнослужителей

 Католикос Всех Армян сделал новые назначения священнослужителей

Под патриаршьим руководством Его Святейшества Гарегина II, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян были произведены новые назначения духовенства. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационная система Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Преподобный Тачат Цатурян освобожден от своих обязанностей в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и назначен временным пастором индийских армян и директором Армянской гуманитарной гимназии в Калькутте.

Преподобный Есай Артенян освобожден от обязанностей в Араратской Патриаршей епархии и назначен директором Информационной системы Первопрестола.

Священник Арсен Мирзоян по окончании учебы в Германии назначен духовным инспектором Центра содействия детей Первопрестола «Куркчян».

Священник Ерванд Еранян освобожден от своих обязанностей в Первопрестоле и призван на службу в Армянскую епархию Новой Нахичевани в России.


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