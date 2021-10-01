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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 01.15 по времени UTC (04.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 95 километрах к северо-западу от города Бушер, где находится одноименная АЭС, очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.


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