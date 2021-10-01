Европейские индексы - 30-09-21
МОСКВА, 1 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.68% и составил 15260.69 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.62% и составил 6520.01 пункта, британский FTSE снизился на 0.31% и составил 7086.42 пункта, а российский RTSI вырос на 1.21% и составил 1777.74 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 10:14 Байден продлил финансирование правительства США до 3 декабря включительно
- 10:01 В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
- 09:33 В Японии отменили более 120 авиарейсов из-за тайфуна "Миндул"
- 09:15 Азнавур, сделавший Париж Парижем Азнавура
- 09:07 Европейские индексы - 30-09-21
- 09:06 Американские индексы снизились - 30-09-21
- 09:05 Цены на цветные металлы - 30-09-21
- 09:03 Цены на драгоценные металлы - 30-09-21
- 09:02 Цены на нефть - 30-09-21
- 30.09-21:57 Новоназначенный посол Республики Армения вручил верительные грамоты президенту Беларуси
- 30.09-21:11 Ерануи Туманянц назначена заместителем министра юстиции Армении
- 30.09-20:02 Глава МИД Ирана выразил недовольство заявлениями и действиями азербайджанской стороны
- 30.09-19:37 Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций в Закавказье продолжает свою деятельность: МИД РФ
- 30.09-19:01 Раскручивание сюжетов конфронтационной окраски не способствует преодолению разногласий: представитель МИД РФ
- 30.09-18:48 Армения высоко ценит позицию Ирана в отношении территориальной целостности страны: глава МИД Армении послу ИРИ
- 30.09-18:43 Российская сторона продолжает работу по освобождению армянских военнопленных: МИД РФ
- 30.09-18:35 Москва передала на рассмотрение сторон предложения по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном
- 30.09-18:28 Москва надеется, что визит сопредседателей будет содействовать организации встречи лидеров Армении и Азербайджана
- 30.09-18:17 Посол Франции вручила верительные грамоты президенту Армении
- 30.09-18:13 Предстоящие на 1 октября мероприятия
- 30.09-18:02 Спикер парламента принял Чрезвычайного и Полномочного посла Перу в Армении
- 30.09-17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-09-21
- 30.09-17:36 Азиатские индексы выросли - 30-09-21
- 30.09-17:27 В Варанде обнаружены останки тела армянского военнослужащего
- 30.09-17:20 Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта
21:29, 24.09.2021
Просмотрели 2084 раз Сегодня ни один армянин не живет и не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана: Пашинян
21:13, 24.09.2021
Просмотрели 1193 раз В своем выступлении в ООН премьер подчеркнул важность открытия региональных коммуникаций
14:41, 25.09.2021
Просмотрели 1159 раз Премьер-министр Греции обвинил Турцию в нарушении суверенитета Кипра
22:02, 24.09.2021
Просмотрели 1150 раз Речь премьер-министра Республики Армения на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
15:13, 25.09.2021
Просмотрели 1104 раз Президент Арцаха принял участие в открытии памятника-хачкара в общине Беркадзор