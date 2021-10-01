Европейские индексы - 30-09-21

МОСКВА, 1 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.68% и составил 15260.69 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.62% и составил 6520.01 пункта, британский FTSE снизился на 0.31% и составил 7086.42 пункта, а российский RTSI вырос на 1.21% и составил 1777.74 пункта.