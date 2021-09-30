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Ерануи Туманянц назначена заместителем министра юстиции Армении

Ерануи Туманянц назначена заместителем министра юстиции Армении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ерануи Туманянц назначена заместителем министра юстиции. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, с сентября 2015 года по октябрь 2016 года она занимала должность заместителя защитника прав человека (Карена Андреасяна).


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