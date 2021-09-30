Глава МИД Ирана выразил недовольство заявлениями и действиями азербайджанской стороны

Министр иностранных дел Иран Хосейн Амир Абдоллахиян принял верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в ИРИ Али Ализаде. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД ИРИ, в ходе встречи Абдоллахиян выразил недовольство отношением азербайджанских пограничников к иранским водителям и в связи с арестом двух водителей.

Амир Абдоллахиян также назвал негативные заявления из Азербайджана удивительными и достойными сожаления.

Абдоллахиян отметил, что проведение военных учений является суверенным правом государств, указав на действия сионистского режима у границ Ирана.

«Глава МИД отметил что Иран не потерпит присутствия и действий сионистского режима, направленных против его национальной безопасности, и в этом смысле он пойдет на любой необходимый шаг. Посол, в свою очередь, выразил надежду, что последние события будут урегулированы путем диалога между официальными лицами двух стран», - говорится в сообщении МИД ИРИ.