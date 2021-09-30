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Раскручивание сюжетов конфронтационной окраски не способствует преодолению разногласий: представитель МИД РФ

Раскручивание сюжетов конфронтационной окраски не способствует преодолению разногласий: представитель МИД РФ

Раскручивание исключительно сюжетов конфронтационной окраски не способствует преодолению имеющихся разногласий. Как передает Арменпресс, об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, коснувшись вопроса о заявлении президента Азербайджана относительно так называемого Зангезурского коридора

«Вместо этого крайне важно обеспечить возможность для поиска взаимоприемлемых развязок. Подтверждение объективной востребованности такого настроя – озвученная на высшем уровне и Баку, и Ереваном готовность к открытию новой страницы в отношениях, их поэтапной нормализации. В своей работе концентрируемся именно на таких положительных моментах.

Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье продолжает свою деятельность на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Со своей стороны отмечаем положительный настрой Еревана и Баку на достижение взаимоприемлемых «пакетных» договоренностей, что в перспективе позволит перевести совместную работу в плоскость проектного сотрудничества», - сказал представитель МИД РФ.


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