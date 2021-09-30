Российская сторона продолжает работу по освобождению армянских военнопленных: МИД РФ

Российская сторона продолжает работу с Ереваном и Баку по освобождению армянских военнопленных в обмен на предоставление карт минных полей. Как передает Арменпресс, об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Продолжаем работу по освобождению армянских военнопленных в обмен на предоставление карт минных полей. Убеждены, что скорейшее и окончательное устранение этих раздражителей будет способствовать оздоровлению отношений Еревана и Баку», - сказал он.

Зайцев подчеркнул, что в этом вопросе Москва исходит из того, что заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. «выступают надежной гарантией недопущения подобных трагических событий в будущем».

«Россия делает акцент на реализации задач, вытекающих из данных трехсторонних договоренностей, продвижении вперед по всем направлениям», - отметил представитель МИД РФ.