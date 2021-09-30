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Москва надеется, что визит сопредседателей будет содействовать организации встречи лидеров Армении и Азербайджана

Москва надеется, что визит сопредседателей будет содействовать организации встречи лидеров Армении и Азербайджана

Поездка сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах будет содействовать созданию благоприятных условий для организации возможной встречи  премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, комментируя заявление президента Азербайджана о том, что он готов провести переговоры с премьер-министром Армении, если встреча будет организована Минской группой ОБСЕ.

Зайцев подчеркнул, что Россия всегда исходила из того, что регулярный диалог, в особенности на высоком и высшем уровнях, способствует достижению взаимопонимания и поддержания конструктивной атмосферы для решения проблемных вопросов.

"Именно благодаря интенсивным контактам президента России [Владимира] Путина с лидерами Армении и Азербайджана удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, подписать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, заложившее основы для налаживания мирной жизни в регионе. Как вы понимаете, организация такого рода встреч на высшем уровне требует серьезной подготовки. Исходим из того, что поездка сопредседателей Минской группы в регион как раз и будет содействовать созданию благоприятных условий для этого", - добавил дипломат.


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