Посол Франции вручила верительные грамоты президенту Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял сегодня верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо.

«Я рада представлять Францию в стране, с которой у моей страны особые отношения. Я сделаю все возможное для дальнейшего развития двусторонних связей», - сказала новоназначенный посол, передав президенту Саркисяну теплые приветствия президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент поздравил посла со вступлением в должность, пожелал ей успехов и выразил надежду, что усилиями обеих сторон и без того обширная армяно-французская повестка будет обогащена новыми идеями и инициативами.

По словам президента Саркисяна, исходящая из глубины веков дружба между Арменией и Францией, особые отношения между нашими странами, политический диалог на высоком уровне и взаимное доверие являются серьезной основой для дальнейшего развития армяно-французского сотрудничества.

Президент республики отметил, что Армения ценит поддержку и солидарность президента Франции Эммануэля Макрона и народа Франции в тяжелые и трудные для нашей страны дни.

Собеседники коснулись различных сфер армяно-французского сотрудничества. Президент Саркисян посчитал перспективным сотрудничество в области новейших технологий. Он представил президентскую инициативу «АТОМ» (Advanced Tomorrow), которая как ориентированная на будущее программа будет направлена на научное, технологическое и образовательное развитие страны. Уже есть предварительные договоренности о сотрудничестве с рядом крупных французских технологических компаний. «Армения при поддержке Франции может построить локомотивы будущего, это технологические локомотивы», - сказал президент.

Также были затронуты вопросы реализации амбициозных программ, направленных на расширение сотрудничества в сферах образования, культуры и здравоохранения, посредством которых, как отметила посол, французская сторона готова вложить свой опыт в Армению.