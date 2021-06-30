Предстоящие на 1 октября мероприятия
18:13, Сентябрь 30, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:11 Ерануи Туманянц назначена заместителем министра юстиции Армении
- 20:02 Глава МИД Ирана выразил недовольство заявлениями и действиями азербайджанской стороны
- 19:37 Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций в Закавказье продолжает свою деятельность: МИД РФ
- 19:01 Раскручивание сюжетов конфронтационной окраски не способствует преодолению разногласий: представитель МИД РФ
- 18:48 Армения высоко ценит позицию Ирана в отношении территориальной целостности страны: глава МИД Армении послу ИРИ
- 18:43 Российская сторона продолжает работу по освобождению армянских военнопленных: МИД РФ
- 18:35 Москва передала на рассмотрение сторон предложения по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном
- 18:28 Москва надеется, что визит сопредседателей будет содействовать организации встречи лидеров Армении и Азербайджана
- 18:17 Посол Франции вручила верительные грамоты президенту Армении
- 18:13 Предстоящие на 1 октября мероприятия
- 18:02 Спикер парламента принял Чрезвычайного и Полномочного посла Перу в Армении
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-09-21
- 17:36 Азиатские индексы выросли - 30-09-21
- 17:27 В Варанде обнаружены останки тела армянского военнослужащего
- 17:20 Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта
- 17:18 Глава МИД Чехии посетит Армению
- 17:11 Работы по гражданской обороне ведутся по всей стране: глава МЧС
- 17:10 Готов нести ответственность за все действия политической команды: глава МЧС
- 17:05 Думанян и гендиректор ЮНЕСКО обсудили вопросы сохранения культурного наследия Арцаха
- 16:41 Армен Саргсян и Ален Симонян обсудили вопросы сотрудничества между президентскими и парламентскими структурами
- 16:38 Создание AUKUS спровоцирует гонку вооружений, заявили в Китае
- 16:19 СМИ: в результате конфликта в Афганистане 5 млн человек стали внутренними беженцами
- 16:05 Борцы сборной Армении отправились в Осло
- 15:46 В Грузии произошло землетрясение
- 15:18 Роспотребнадзор сообщил о 50 млн привитых от COVID-19 россиян
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