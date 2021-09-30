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Работы по гражданской обороне ведутся по всей стране: глава МЧС

Работы по гражданской обороне ведутся по всей стране: глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян затронул тему убежищ и укрытий. «Тема убежищ - секретная, что касается укрытий, то работа в этом направлении ведется не только в приграничных районах, но и на всей территории страны. Проводятся учения по информированию, эвакуации, учебно-методической помощи», - как передает Арменпресс, сказал министр.

По его словам, в селе Шикаох Сюника находится гражданская оборона, техническое оснащение которой позволяет проводить работы по тушению пожаров с помощью миротворческих сил.

«В Шурнухе тоже есть такая база. В ближайшее время такая база появится в Корнидзоре», - сказал он.


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