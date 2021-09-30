Готов нести ответственность за все действия политической команды: глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян готов взять на себя ответственность за все действия политической команды. Как сообщает Арменпресс, об этом Пилоян сказал в беседе с журналистами после заседания правительства.

«Я готов нести ответственность за все действия политической команды вместе с членами политической команды и правительства», - сказал он.

Журналисты поинтересовались обвинениями в адрес бывшего министра обороны Давида Тонояна. Пилоян отметил, что этим вопросом занимаются уполномоченные органы. Министр выразил уверенность, что в результате все прояснится.