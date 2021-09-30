СМИ: в результате конфликта в Афганистане 5 млн человек стали внутренними беженцами

Свыше 5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами в Афганистане из-за боевых действий в последнее время. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг афганский телеканал Ariana News со ссылкой на данные благотворительных организаций.

По сведениям международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия"), более 5 млн внутренне перемещенных лиц остро нуждаются в помощи в условиях усиливающегося гуманитарного кризиса в Афганистане. "Мировое сообщество должно обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Афганистан", - цитирует телеканал распространенное в Кабуле заявление организации.

Тысячи людей, бежавших от войны и разрушений, живут во временных лагерях в Кабуле, где им не предоставляется медицинская помощь, выдача продовольствия проводится нерегулярно, отмечает телеканал. Ariana News приводит свидетельства самих беженцев, заявляющих о тяжелых условиях в лагерях. "Беженцы из разных провинций живут в тяжелых условиях в палатках, до сих пор о них не позаботились ни "Исламский эмират [Афганистан]" (самоназвание запрещенного в РФ движения "Талибан"), ни какая-либо иная организация", - сказал один из таких людей. Беженцы призывают благотворительные организации предоставить им убежище в Кабуле или помочь вернуться домой.