Роспотребнадзор сообщил о 50 млн привитых от COVID-19 россиян

Около 50 млн российских граждан вакцинировались от коронавируса, сообщил замруководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

"В РФ разработаны и зарегистрированы пять вакцин отечественного производства. Массовая вакцинация стартовала по решению президента РФ в январе 2021 года. Прививку уже получили почти 50 млн россиян", - сказал Смоленский в ходе российско-китайской конференции по проблемам COVID-19 в четверг,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России почти 47,5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полностью вакцинированы 41 млн граждан.

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января, в настоящий момент для населения доступны вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные в центре им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН. Также зарегистрирована вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время еще не используется.