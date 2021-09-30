В США заявили, что готовы наладить сотрудничество с КНДР

Вашингтон не имеет враждебных намерений в отношении Пхеньяна и готов наладить двустороннее сотрудничество. Об этом заявил журналистам в четверг спецпредставитель США по КНДР Сон Ким по окончании переговоров в Джакарте со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком.

"Мы по-прежнему открыты для взаимодействия с Пхеньяном для обсуждения всего спектра двусторонних и региональных вопросов. Хочу особо подчеркнуть, что Соединенные Штаты не имеют враждебных намерений в отношении КНДР", - сказал американский дипломат. Он также подтвердил готовность Вашингтона сотрудничать с Пхеньяном в гуманитарной сфере.

Ранее сегодня Но Гю Док и Сон Ким провели трехсторонние онлайн-переговоры со своим японским коллегой Такэхиро Фунакоси,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно распространенному утром сообщению агентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пятой сессии Верховного народного собрания (ВНС, однопалатный парламент) 14-го созыва, сказал, что Вашингтон по-прежнему враждебно относится к Пхеньяну, а военная угроза со стороны США до сих пор сохраняется.